Obchodník s dezinformacemi Zítko straší lidi a prchá před policií

Nejdřív šířil dezinformace o pandemii covidu-19, následně přesedlal na nepravdy ohledně ruské agrese na Ukrajině a vyjadřoval podporu Putinovi; v neposlední řadě pak neuznává samu existenci České republiky ani jejích institucí. To ostatně Pavel Zítko, jedna z nejvýraznějších postav tuzemské dezinformační scény, uvedl jako důvod, proč se na konci minulého týdne nedostavil k Okresnímu soudu v Chomutově, kde čelí obžalobě z trestného činu šíření poplašné zprávy. Soudkyně tedy jednání odročila na 24. května a policie po Zítkovi, který ještě o víkendu ve slovenské Senici volal po návratu Československa, vyhlásila pátrání. Co osmapadesátiletý muž ze šíření dezinformací má? A jak to bude se soudem, pokud se k němu Zítko ani v příštím termínu nedostaví? I o tom ve Výtahu Respektu mluví Ivana Svobodová.