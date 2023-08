Nejdřív si udělejme inventuru

„Je třeba si spočítat uhlíkovou stopu a potom začít od největších kapitol. Jde o to si udělat alespoň základní představu, abych věděl, jaké budou mít moje kroky dopad. Teď potřebujeme snižovat emise opravdu rychle,“ podotýká Petr Kucka z Ekologického institutu Veronica s tím, že takový přehled by si měl udělat stát, obce, firmy i jednotlivci. Cestu pak vidí ve snižování spotřeby i ve státních regulacích. Podle ekonomky a expertky na oběhové hospodářství Jany Soukopové se to týká mimo jiné obalů: „Stát by měl více dohlížet na to, jaké jsou sazby za obaly. Ty ovšem teď stanovuje společnost EKO-KOM , která není státní. Za mě máme stále málo regulací…Na výrobcích například chybí informace o tom, co obsažené látky způsobují nebo jak dlouho se daný výrobek rozkládá. O tom by měli být informováni všichni,“ míní Soukopová, která vede Institut pro udržitelnost a cirkularitu na Masarykově univerzitě. Co je udržitelnost? Jak rozpoznat greenwashing? Proč třídit odpad a sázet stromy nestačí? Proč zavírají bezobalové obchody? Jak efektivně snížit spotřebu? I o tom mluvili v debatě Respektu na Letní filmové škole v Uherském Hradišti. Moderuje Štěpán Sedláček