Nebojte se člověka s rakovinou zeptat, co od vás potřebuje

V České televizi skončil osmidílný seriál Smysl pro tumor podle belgické předlohy, který pojednává o studentovi medicíny, jemuž lékaři diagnostikují rakovinu. Mladému člověku, který má dobře našlápnuto, se najednou zastaví celý svět. V podobné situaci je přitom čím dál více dospívajících. Počet lidé v této věkové kategorii, u kterých se objeví nádorové onemocnění, totiž v evropsky vyspělých zemích postupně narůstá, a to zhruba o jedno procento ročně. Co idé, kteří mají rakovinu nebo jiné vážné onemocnění, potřebují od svého okolí? Jak by s nimi jejich blízcí i širší okruh lidí měli komunikovat? A je rakovina i na začátku roku 2024 tabu? I o tom ve Výtahu Respektu mluví Magdaléna Fajtová, která se z rakoviny vyléčila a její příběh si můžete přečíst na webu i v novém čísle: Jak jsem nebyla blbá a přežila rakovinu