Koráli tady byli, jsou a budou. Jen nevím, jestli jejich návrat ještě uvidí lidé

Koráli byli podle havajských mýtů prvním organismem, který přišel na svět. Bioložku Evu Majerovou to nepřekvapuje. „Koráli jsou něco jako stromy v lese. Ldé tady už kdysi věděli, že bez korálů nebudou ryby a bez ryb nebude obživa," všímá si moudrosti starých Havajanů česká genetička, která na ostrovy přicestovala před šesti lety a v Havajském institutu mořské biologie zkouší přijít na to, jak těmto prastarým organismům pomoct v době zrychlující klimatické změny. Ta může poměrně brzy způsobit vymření všech korálů. Jaké by to mělo důsledky pro lidi? Co přesně jsou koráli vlastně zač? Proč v letošním roce po celém světě blednou a kdy to pro ně může být smrtelné? Co podstatné stále o životě a smrti korálů vědci nevědí? A jak se česká přírodovědkyně dostala k výzkumu korálů na Havajských ostrovech? Nejen o tom uslyšíte v podcastovém rozhovoru týdeníku Respekt Štěpána Sedláčka. Přečtěte si také přepis podcastu.