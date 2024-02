Koho podle průzkumu volí mladí? Toho, kdo má TikTok

Pirátská strana, hnutí ANO, Občanští demokraté. Takové je pořadí politických uskupení, pro která by se ve volbách rozhodli mladí lidé mezi 15 a 20 lety. Vyplývá to z průzkumu, který pro vzdělávací program Jeden svět na školách vypracovala agentura Median. Data, která jsou z konce uplynulého roku a do výzkumu se zapojilo na 1200 respondentů a respondentek. Výsledky ukazují, že zatímco ANO si oproti poslednímu šetření z roku 2020 u středoškoláků v Česku polepšilo, Pirátům, ale také třeba STAN nebo TOP 09 preference mezi mladými lidmi klesají. Jedním z důvodů může být přítomnost na sociálních sítích - v čemž jsou však vládní představitelé v nevýhodě, především pak u TikToku. Proč na něm ještě nejsou? Jak se proměňuje motivace mladých Čechů a Češek chodit k volbám? A co dalšího rozhoduje o tom, komu by středoškoláci dali svůj hlas? Ve Výtahu Respektu odpovídá František Trojan.