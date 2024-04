Jednorožci z Baskicka po čtyřiceti letech dobyli španělský pohár

Baskický klub Athletic Bilbao má v kapse už čtyřiadvacet trofejí. Získat tu poslední mu ale trvalo 40 let. Vítězem španělského fotbalového poháru se stal díky porážce Mallorky, a zajistil si tak účast minimálně v Evropské lize. Zajímavý je nicméně klub Athletic Bilbao nejen výhrou po čtyřech dekádách, ale také svojí filozofií, podle které, nejspíš jako jediný, nasazuje jen hráče baskického původu nebo ty, kteří absolvovali speciální akademii. V době globalizovaného fotbalu se tak klub izolovaných "jednorožců", který kromě Real Madridu a Barcelony nikdy nesestoupil do nižší soutěže, pozoruhodně separuje. Jaké výhody a úskalí to přináší? Nezužuje si tím Bilbao fanouškovskou základnu? A v čem vlastně fanouškovství obecně spočívá? I o tom ve Výtahu Respektu mluví František Trojan.