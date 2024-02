Invaze do Rafahu Izraeli dlouhodobou bezpečnost nepřinese. Postoj české vlády nechápu

„Obsazení Rafahu provázené zabitím tisíců až desetitisíců civilistů a tisíců členů Hamásu... nemůže Izraeli zajistit dlouhodobě bezpečnost před teroristickými útoky," komentuje Jakub Záhora z FSV UK a University of New York in Prague plánovanou invazi izraelské armády do města na jihu Gazy, kde se teď tísní většina vysídlených Palestinců, s cílem rozbít centrálu teroristů z Hamásu. Jak analytik hodnotí humanitární situaci v Gaze? Jakou podporu má ve válce vláda Benjamina Netanjahua více než čtyři měsíce po teroristickém útoku? Kdo by mohl vládnout v Gaze? Co se v souvislosti s válku děje na Západním břehu? A proč podepsal iniciativu kritickou k české vládě a považuje její postoj v kontextu krize na Blízkém východě za zaslepený? Nejen o tom mluví Jakub Záhora v podcastu týdeníku Respekt. Ptal se Štěpán Sedláček.