Festival v Cannes už nepatří jen mužům a mladým

Třicetileté výročí Pulp Fiction, čestná Zlatá palma pro Meryl Streep, pes na červeném koberci i velká očekávání ohledně sci-fi filmu Megalopolis od filmového veterána Francise Forda Coppoly. I to je 77. ročník mezinárodního filmového festivalu v Cannes, jedné z nejprestižnějších událostí svého druhu, která se chýlí ke konci; vítěz bude známý již v sobotu. Přestože by se mohlo zdát, že Cannes je akcí plnou hvězd, drahých značek a pozlátka, umí svůj vliv využít i ve společenských tématech, říká ve Výtahu Respektu Jindřiška Bláhová: „Má gravitační sílu, kdy je schopný fungovat jako platforma, která vynese nějaké téma nebo ostrakizovaného tvůrce nahoru. Letos pokračovalo i téma zastoupení žen, s tím, že do hledáčku se dostalo téma žen rozdílných barev pleti a to, jak jsou, nebo nejsou zastoupené." Kromě toho je tématem také kariéra žen po padesátce, jimž filmový průmysl v minulosti nedával tolik prostoru. Příkladem je třeba comeback Demi Moore, která je hlavní hrdinkou hororového soutěžního snímku Substance od režisérky Coralie Fargeat o stárnutí, respektive jeho odmítání. Ten je jedním z favoritů letošního ročníku. Které další filmy aspirují na Zlatou palmu? A co dalšího stojí v Cannes za pozornost?