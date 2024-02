Elektronické přihlašování na SŠ vznikalo za punkových podmínek, proto selhalo

Digitalizace přihlašování na SŠ se na první dobrou nezdařila. Původně měl být systém DiPSy spuštěn v noci na čtvrtek 1. února, organizace Cermat ale kvůli problémům s nahráváním příloh a potřebnému ověření bezpečnosti jeho rozjezd odložila. Žáci, respektive jejich rodiče, tak doposud nemohou podat přihlášky. Podle ředitele Cermatu Miroslava Krejčího by to mělo být možné v pátek večer s tím, že lhůta je i nadále do 20. února. O možném prodloužení bude ministerstvo školství jednat v následujícím týdnu. Co nám selhání nového systému říká o snahách digitalizovat (nejen) školství? A jak se k problému postavil ministr Mikuláš Bek? Ve Výtahu Respektu odpovídá František Trojan.