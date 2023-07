Dokud stát nekrachne jako v 90. letech, Rusové do ulic proti válce nevyjdou

"Aby přišly protesty, životní úroveň by musela kriticky klesnout. Rusové si v posledních deseti letech za Putinovy vlády měli asi nejlíp za celou existenci ruského státu. Stále si pamatují bídu a dokážou se přizpůsobit... A je nutné si uvědomit, že v Rusku je mimořádné přísný a tvrdý represivní systém. Lidem nestojí za to protestovat jenom kvůli tomu, že si nemůžou napřímo koupit západní zboží," komentuje situaci v ruské společnosti novinář Jiří Just s tím, jak si po začátku ruské invaze na Ukrajině uvědomil, že Rusové žijí v "celonárodní přetvářce". Jak se žije vůbec českému novináři v Moskvě ve stínu represí a válečné agrese? Jak hodnotí nedávnou Prigožinovu vzpouru a postoje běžných Rusů vůči agresi na Ukrajině? Čtěte také rozhovor: Bez velikášství nemá pro řadu Rusů smysl žít. Proto jsou schopni jakékoli destrukce