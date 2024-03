Co ještě zůstává nezodpovězeno tři měsíce po útoku na FF UK?

Od prosincové masové střelby v hlavní budově Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, která byla nejtragičtější podobnou událostí v historii ČR, uplynuly přesně tři měsíce. Útok si vyžádal celkem 14 obětí a víc než dvě desítky zraněných. K výuce se FF UK vrátila v rámci letního semestru v polovině února. Aby škola studentům i zaměstnancům návrat usnadnila, byli na místě krizoví interventi nebo třeba i terapeutický pes. Další opatření univerzita chystá - především co se bezpečnosti týče. V plánu je úprava vrátnice nebo podzimní nácvik pro všechny studující i zaměstnance na krizové situace. A přestože zásah policie během útoku byl podle vnitřní kontroly policejního prezidia profesionální a v souladu s předpisy, podle ministra vnitra Víta Rakušana byly odhaleny nedostatky v krizové komunikaci nebo využívání analytických nástrojů. Případem se proto zabývá mimo jiné i Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), jejíž závěry by mohly být zveřejněny v květnu. Co přesně je ještě třeba vyšetřit? Ve Výtahu Respektu odpovídá Ondřej Kundra. Čtěte také: Nepochybili jsme, ale měli jsme líp komunikovat. Policie zhodnotila zásah na FF UK