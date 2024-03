Co chybí v nominacích na knižní ceny Magnesia Litera

Do užší nominace na letošní cenu Magnesia Litera vybrala odborná porota 33 titulů; přihlášeno jich do aktuálního ročníku bylo 554. Kromě kategorií próza, poezie či publicistika, kde uspěla i Věčná devadesátá, na kterých se podílel mimo jiné redaktor Respektu Jaroslav Spurný, se nově knihy oceňují i v žánrových kategoriích za detektivku, fantastiku nebo humoristickou knihu. Šanci získat Magnesii Literu v nejsledovanější próze má Petr Šesták a jeho Vyhoření, Marek Torčík s titulem Rozložíš paměť a Alena Machoninová za Hellu. Které tituly a jaká témata naopak v užších nominacích chybí? Co nám výběr říká o společnosti? I na to ve Výtahu Respektu odpovídá Jan H. Vitvar.