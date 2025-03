Česko se z covidu-19 nepoučilo. Vzrostly nerovnosti a pandemický plán není aktualizovaný od roku 2012

Od prvního případu covidu-19 v Česku uplynulo pět let. To, co následovalo v příštích letech, bylo jen stěží představitelné. Poučili jsme se z pandemie? Jak? A jaké zdravotní a společenské dopady pociťujeme dnes, pět let poté? Na debatě s Respektem v kavárně Paměti národa v Brně debatovali sociální epidemioložky Dagmar Dzúrová a Klára Hulíková-Tesárková, ekonom Jakub Hlávka a expert na školství Tomáš Lintner. Moderuje Franitšek Trojan.