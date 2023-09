Část biskupů vede kulturní války, aby nemuseli řešit reálné problémy církve

"Čeští biskupové do roku 2018 o Istanbulské úmluvě vůbec nevěděli. Pak byli na Slovensku, kde čas od času mají společnou biskupskou konferenci. Tam je nabriefovali slovenští biskupové. Ti měli tichou dohodu s Ficovým režimem a potřebují odvádět pozornost od vnitřních problémů církve tím, že mobilizují věřící do boje. Bojují proti genderu, Istanbulské úmluvě, manželství pro všechny, LGBT+ ideologii ... pro biskupy je to pohodlné, protože pak nemusejí řešit reálné problémy svých diecézí. Jinak by se třeba museli zaobírat tím, proč se nedaří předávat víru v katolických rodinách dětem," popisuje katolický kněz a církevní historik Tomáš Petráček, kterému před měsícem děkan Vojtěch Novotný oznámil vyhazov z KTF UK. Čím podle Petráčka dění na fakultě evokuje normalizaci? A jak jeho propuštění souvisí se spory s Dominek Dukou. Co říká na nedávné výroky kardinála o útlaku židů a křesťanů v souvislosti se zrovnoprávněním manželství? Jak vidí další směřování církve v 21. století a nástupce po papeži Františkovi? Nejen o tom mluví Tomáš Petráček v podcastu týdeníku Respekt. Moderuje Štěpán Sedláček. Čtěte také: Pro křesťana dobře teprve bude