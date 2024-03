Berlínská techno scéna jde na seznam UNESCO. V čem je její kouzlo?

Berlínská techno scéna je desítky let přetrvávajícím fenoménem, který ročně přitahuje miliony lidí z celého světa. V německé kultuře má tak silné postavení, že nově přibyla na seznam národního nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Podle komise Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu, stejně jako podle německého ministerstva kultury, tamní techno scéna významně přispěla k identitě hlavního města. Nezisková organizace Rave the Planet přitom její zapsání na seznam prosazovala více než deset let. Jak by tento krok mohl změnit podobu berlínské techno kultury? A čím je tak výjimečná? I na to ve Výtahu Respektu odpovídá Petr Horký, který popisuje i vlastní zkušenost s techno kluby v Berlíně.