20 let v EU: Česko ukázalo, že umí být i dobrým kormidelníkem

„Jednou provždy se zbavme nálepek, jako je nový členský stát nebo postkomunistická země. Jsou to slova, která občas používáme automaticky, ale někdy je používáme také jako výmluvu, proč něco nejde nebo proč to jde pomalu," řekl na konferenci na Pražském hradě při příležitosti 20 let od vstupu Česka do Evropské unie premiér Petr Fiala. A právě vnímání své role a vlastních schopností se v posledních třech letech v Česku změnilo, říká ve Výtahu Respektu Tomáš Lindner: „Myslím, že jak zvládnuté předsednictví, tak velmi aktivní role při podpoře ukrajinské obrany s tímto sebechápáním posunuly dobrým směrem." O tom, jaké postavení Česko po dvou dekádách členství v EU má a kam míří dál, mluví v podcastu společně s Magdalénou Fajtovou.