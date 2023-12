Potraviny od ledna opět podraží, máslo na hlavě má vláda i Agrofert

V Česku se od ledna sníží sazba DPH u potravin, přesto jídlo podraží. Po jednání se zástupci obchodních řetězců a Svazu obchodu a cestovního ruchu to oznámil ministr zemědělství Marek Výborný. Od řešení ale dává ruce pryč. Co by reálně mohl udělat? Jak se zdražením potravin souvisí Agrofert? A jak by se Česko mohlo inspirovat v zahraničí? Ve Výtahu Respektu odpovídá Petr Horký.