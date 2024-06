Manipulátor, který klame tělem. Ripley je seriál o uklízení, sociopatii a závisti

„Lidem není v přítomnosti hlavní postavy příjemně. To je důležitý architektonický prvek tohoto pozoruhodného černobílého seriálu v němž hraje klíčovou roli téma sociopatie,“ vyjmenovává Jindřiška Bláhová, co dílo odlišuje od předchozích filmových zpracování příběhu z 60. a 90. let. „Seriál je zasazený do minulosti a nabízí jistý typ deromantizace postavy zabijáka nebo gangstera. Druhá důležitá rovina je téma krádeže identity a závisti životního stylu, což je mimořádně současné téma, které rezonuje s tím, co mnozí lidé prožívají na sociálních sítích," dodává Pavel Turek. Jaké další významné vrstvy seriál zasazený do Itálie 50. let nabízí? Jak odpovídá knižní předloze? Čím se liší Ripley v podání Andrewa Scotta oproti verzím s Mattem Damonem a Alain Delonem? Nejen o tom mluví v podcastu týdeníku Respekt Bláhová a Turek se dívají.