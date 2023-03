Lékaři přijmou AI, když jim usnadní práci, ale odpovědnost za diagnózu bude v lidských rukou

"Teď to vypadá, že vývoj umělé inteligence není tak překotný, jak se zdá, ale možná je to hlavně tím, že se na trhu objevily volně dostupné nástroje, které můžou využívat laici," upozorňuje Valentýna Provazník a přibližuje, jak umělá inteligence může pomáhat mimo jiné číst biomedicínské signály, obrazy jako RTG snímky nebo elektrickou aktivitu srdce. Kde leží meze algoritmů v medicíně? A co už dnes dokážou v lékařské diagnostice? I o tom uslyšíte v podcastu týdeníku Respekt, který navazuje na zdravotnické téma aktuálního Respektu