Europoslanci o únosech ukrajinských dětí, Pavel v Bruselu, Základní instinkt znovu v kinech

Únos ukrajinských dětí do Ruska, Green Deal nebo změny pravidel pro lobbisty kvůli korupci. I o tom budou tento týden rokovat europoslanci ve Štrasburku. Prezident Petr Pavel míří na návštěvu do Belgie. Co ho čeká v Bruselu? Na HBO je k vidění závěrečná série amerického seriálu Barry, černé komedie o nájemném zabijákovi, a do kin se po 30 letech vrátil restaurovaný a necenzurovaný Základní instinkt. V podcastu týdeníku Respekt vybrané události komentují Kateřina Šafaříková a Jindřiška Bláhová. Moderuje Štěpán Sedláček.