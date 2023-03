Česko 2033: Nepřijde euro ani reforma důchodů, nůžky mezi městy a regiony se budou rozevírat

Jak změní Česko přistěhovalectví v průběhu příštích deseti let? Jak pokročí stavba dálnice do Rakouska? Co čekat od ekonomického vývoje? A jak změní v reakci na změnu klimatu do roku 2033? I na to hledá odpovědi velká anketa Respektu mezi experty. Víc o ní uslyšíte od Andrey Procházkové. Že kvalitní predikce budoucího vývoje nemusí sestavovat jen experti, ovšem dokazuje metoda zvaná forecasting založená na principu kolektivní inteligence. Jak vypadají turnaje, kde se lidé předhánějí v předvídání budoucnosti, i další obdobné metody přiblíží Jan Kleňha a Andrea Vuová z think tanku České priority v podcastu týdeníku Respekt. Moderuje Štěpán Sedláček.