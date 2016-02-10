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Slováci udělali totéž, co s městem dělají všichni dobyvatelé: vnutili mu své barbarství
A já se najednou zastyděl, že jsem dosud o Rumunsku přemýšlel s pocitem převahy Středoevropana
Až příliš mnoho lidí se stále chová, jako kdyby možnost svobody neexistovala
Truchlit za Pétera Esterházyho je v jistém smyslu lehčí než myslet na všechny ty mrtvé v Nice
Manifestace pohody může být, jakkoli nevědomky, také manifestací pohrdání
Pokud by měla Evropská unie záviset na nás, rozpadne se během týdnů
Facebook strhl mlčící většině okovy a umožnil jí veřejně promluvit