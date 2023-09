Kadyrov a Putinova budoucnost

Objednejte si k odběru newslettery a informační servis Respektu

Jen jeden člověk dnes zcela bezpečně ví, jak je na tom čečenský diktátor Ramzan Achmatovič Kadyrov. Sám Kadyrov. Anebo to už neví ani on, protože je tak špatném zdravotním stavu, či přímo v kómatu. Divoké spekulace o dramaticky se zhoršujícím zdravotním stavu čečenského vůdce od pátku přibývají. Některé zdroje tvrdí, že mu měla být voperována ledvina, ale transplantace se nezdařila, a teď to lékaři zkouší znovu.

Na ruských telegramových kanálech se mezitím objevily i zvěsti, že Kadyrov leží Ústřední klinické nemocnici v Moskvě, před ní měla být viděna auta s čečenskými poznávacími značkami, a mělo jich stále přibývat, to by značilo, že se s ním skutečně něco děje. Kadyrov – nebo někdo od z jeho lidí – mezitím zveřejnil video, jak se prochází v pláštěnce v dešti.

V tu dobu sice zrovna v Čečensku pršelo, ale zda se procházel v reálném čase, kdy se mu zároveň mělo přitížit, nebo jde o starší záběry připravené pro podobné chvíle, aby vyvrátily nepříjemnou pravdu, nelze s jistotou říci. Stejně tak to je s druhým šotem, který byl zavěšen vedle toho prvního: na něm už Kadyrov není vidět, jen tam někdo nabádá posluchače, aby se věnovali sportu. Mohl to být hlas diktátora, ale také nemusel.

Jestli Kadyrovovi skutečně něco je, měl by zpozornět především další diktátor, ruský prezident Vladimir Putin. Kdysi nechal opakovaně rozstřílet čečenská města, aby pak o rozvaliny tamních domů a smrt obyvatel opřel obraz silného vůdce. A Kadyrov mu zde pak zajistil stabilitu; tedy to, že už se proti němu nikdo nebude vzpouzet.

Vládu nad Čečenskem držel za cenu mnoha vražd, krveprolití a násilí – a kdyby zemřel, mohla by se tato autonomní republika Ruské federace znovu stát pro Putina horkou půdou. Což je v době, kdy vede a dál chce vést válku proti Ukrajině, přesně to, co nepotřebuje. Ruská armáda je probíhajícími boji tak oslabená, že i potlačování nesrovnatelně menší rebelie v Čečensku by mohlo být nad její síly.

Někdy dějiny rozhodují nečekané momenty. Dost možná, že v jednom takovém se Putin s Kadyrovem právě teď nacházejí, aniž ještě dokázali dohlédnout, co přesně to (nejen) pro ně znamená.

