Chtěla jsem se vyznat v tom, co se děje mně, říká Lenka Kapsová o knize Padesátka

Scházíme se brzy odpoledne nedaleko pražské Podolské vodárny a plánovaná káva se nakonec promění v oběd - krokety z vepřové panenky s bramborovou kaší v restauraci Rest zní příliš dobře. Na kávu a zákusek nicméně nakonec také dojde. Překladatelka, sloupkařka Lidových novin a poslední čtyři roky také učitelka pražského Waldorfského lycea Lenka Kapsová měla nedaleko odtud schůzku s jednou z šedesáti žen, jež vyzpovídala pro svoji nedávno vydanou knihu.

Je nazvaná lakonicky Padesátka a zabývá se obdobím, kterému se dříve nevěnovala úplně pozornost, případě se mělo za to, že jím plnohodnotný život žen jaksi končí. Tedy menopauzou, jejími fyzickými i psychickými projevy, ale také širokým vějířem témat, která buď souvisí přímo s přechodem, nebo obecně s fází života kolem padesátky: je v ní řeč o sexualitě, partnerském životě, odchodu dětí z domova, péči o stárnoucí rodiče, kariéře, ale i kráse či zdraví.

“Když jsem knihu psala, neměla jsem o moc vyšší cíl než se vyznat v tom, co se děje mně, zjistit, jestli něco podobného prožívají moje vrstevnice, jestli si kladou podobné otázky,” říká Lenka Kapsová. „A sdílet to s dalšími ženami.” Tematicky poskládané úryvky z otevřených a mnohovrstevnatých rozhovorů s šesti desítkami žen ve věkovém rozpětí od pozdní čtyřicítky po šedesátku jsou doplněné o ucelené rozhovory s odbornicemi (gynekoložkou, psychoterapeutkou, socioložkou). Díky tomu zachycuje kniha ohromnou variabilitu zkušeností. Deprese, pověstné návaly horka, diskomfort z přibírání a šedin, stesk po dětech, ale i nově probuzená sexualita a možnost věnovat se naplno sobě či partnerskému vztahu.

Soudě podle pozitivních ohlasů na knihu se zatím daří plnit i plány po širším sdílení: Padesátka zjevně brnkla na strunu mnoha žen. Včetně těch, které to teprve čeká. I náš oběd se ostatně rychle přesune do osobní roviny, když zmíním, že ve čtyřiačtyřiceti ještě úplně neřeším to, co respondentky knihy, ale velmi mě to zajímá. Proto je pro mě cenné i to, co má Lenka Kapsová v plánu dál. “Zjištuju, že ta knížka je spíš začátek, vůbec ne konec,” říká s tím, že kromě destigmatizace samotného pojmu přechod by ráda přispěla ke kultivaci způsobu, jakým mluvíme o souvisejících tématech.

Sousloví “druhá míza” máme obvykle spojené s muži, kteří po padesátce zakládají druhé či třetí rodiny s výrazně mladšími partnerkami. Lenka Kapsová by ho ale chtěla naplnit novým obsahem i pro ženy - tedy ukázat, že menopauzou v životě žen začíná nové období, které je v mnoha směrech náročné, ale i bohaté a naplněné novými rozměry prožívání. Že může jít o hlubší transformační proces, který někdy „příšerně bolí“, ale na jehož konci může být podobně zásadní proměna, jaká nás přenesla z dospívání do dospělosti.

“Nabízí se určitá revize identity - kým jsem byla dřív? Kým jsem byla před dětmi? A kým jsem nyní?” říká maminka tří dospělých dětí, z nichž nejmladší dceři je devatenáct. “Mám pocit, že se vracím ke kořenům toho, kdo jsem bytostně já. Kladu si otázky, co z toho je ještě v tomto věku funkční a chci si to pěstovat, a co naopak tomu věku nepřísluší? A je vůbec relevantní otázka, že něco našemu věku nepřísluší - máme se tím zabývat?” A protože odpověď na tyto otázky se netýká jen žen, ale také jejich partnerů, dětí i přátel, míří nakonec Padesátka na úplně všechny.

I s rostoucí dobou dožití nám nakonec nezbude nic jiného než začít nově přemýšlet o klimakteriu a o tom, co po něm následuje. Lenka Kapsová nyní plánuje, jak debatu udržet a rozvinout - chystá založit webový rozcestník k tématům či událostem spojeným s knihou. A přemýšlí o tom, že by v podobném rozhovorovém formátu zpracovala i stárnutí mužů.

