Přežije déle další bulharská vláda, nebo hlávkový salát?

Čtete jeden z našich pravidelných newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Píšou je pro vás Tomáš Brolík, Pavel Turek, Magdaléna Fajtová, František Trojan, Ondřej Kundra, Jiří Sobota, Silvie Lauder a Andrea Procházková.

Dobrý den, dobro došli,

čtete historicky první balkánský newsletter Respektu. V něm se budu – nepřekvapivě – věnovat právě dění na Balkáně. Možná si někteří kladete otázku, proč by vás mělo zajímat, jaká politická situace panuje v Chorvatsku, když jediné, co se vás v souvislosti s touto zemí reálně týká, je cena ubytování na Makarské riviéře. Proč by vás mělo zajímat, co si Novak Djoković myslí o pyramidách v bosenském městě Visoko, když je tenis jedním z vašich méně oblíbených sportů a o pyramidách ve Visoku čtete podruhé v životě. A proč byste se měli zajímat o volby v Bulharsku, když vás nezajímá Bulharsko.