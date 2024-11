Nine Inch Nails už před lety předpovídali chmurnou realitu současných Spojených států

Tehdy se po introspektivně orientované desce With Teeth (2005) obrátil pod vlivem deziluze z opětovného zvolení George W. Bushe k celospolečenským tématům. Pustil se do tvorby konceptuálního dystopického alba, jehož děj situoval do roku 2022, kdy Spojeným státům vládne souručenství pravicové vlády, jíž asistují nově vzniklé odbory (např. Úřad morálky) podporované konsorciem korporací (Cedocore) a náboženskými skupinami (The Church of Plano).