Ne apokalypse. Hlava polských katolíků řekla voličům, komu mají dát hlas

Velké míchání voličskými preferencemi se kvůli tomu nekoná a církev zpravidla jen přesvědčí přesvědčené. Naopak se v jistém smyslu chová netakticky (od politického hráče, kterým církev chce být, se to dá vyžadovat). Svým otevřeným zasahováním do politiky ještě urychlují velerychlý odklon polské společnosti od organizované víry a katolického duchovenstva. A co se týče náboženské výuky ve školách, jen posilují odhodlání současného ministerstva školství (které vede v rámci koaliční dohody Levice, což je skutečně levicová a liberální strana) pokud možno natrvalo zbavit církev jejího výjimečně silného slova v tom, co se mají děti v onu jednu vyhrazenou hodinu týdne učit a kdo je to bude učit.