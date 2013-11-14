Nad pěnou
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Vítejte v nové zemi - Zemanově
Evropa na Hradě, 8. března 2013
Hranice (ne)příjemné otupělosti
Ve světě zahlceném informacemi a názory údajně platí, že chce-li na sebe někdo upozornit, nikdy nesmí podcenit overstatement. Zjednodušeně řečeno, vždycky má radši přepálit myšlenku a teprve až získá kýženou pozornost, myšlenku případně korigovat.
Jiřinko, udělejte mi kafe
Málokterý zákon je tak nudný jako zákon o státní službě. A málokterý zákon je tak potřebný. Česko ho jako jediná členská země unie nemá. Existuje jedna verze této normy, česká vláda ale neustále odkládá její platnost. Nejnověji by měla začít platit po roce 2015.
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Jak poslanec Ouzký k neštěstí přišel
Europoslanec za ODS Miroslav Ouzký, známý českému publiku hlavně jako spoluautor kontroverzního projektu IZIP, se zapletl do nové kauzy. Ekologové ho obvinili, že chystaný evropský zákon o omezení hlučnosti aut upravil ve prospěch firmy Porsche, jejímž vozem sám jezdí.
Hegerova hrubá záplata
Sexuální predátor za humny
Vládní eurofňukání
Součástí mandátu Petra Nečase pro právě započatý summit unie je apel české vlády - dnes večer by měl z Nečasových úst zaznít -, aby s sebou Brusel hodil, když rozesílá materiály, o kterých se následně jedná. Místopředsedkyně kabinetu Karolína Peake si před novináři explicitně postěžovala, že přicházejí pozdě a bylo by záhodno, aby se tak dělo "dny nebo týdny před jejich faktickým projednáním".
Hollande chce být Homer
Světový tisk důkladně probral seznamovací schůzku Francoise Hollanda s Angelou Merkelovou a řešilo se, zda-li to, že Hollande nedal Merkelové na uvítanou dle francouzských zvyklostí polibek na tvář - Nicolas Sarkozy se toho vždycky držel - něco znamená. Mnozí novináři si popustili uzdu fantazie a v narážce na to, že do Hollandova letadla uhodil krátce po startu směr Berlín blesk, se ptali, na jaké časy se teď blýská mezi Paříží a Berlínem.