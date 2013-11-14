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Nad pěnou

62 článků

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Vládní eurofňukání
Nad pěnou4 minuty

Vládní eurofňukání

Součástí mandátu Petra Nečase pro právě započatý summit unie je apel české vlády - dnes večer by měl z Nečasových úst zaznít -, aby s sebou Brusel hodil, když rozesílá materiály, o kterých se následně jedná. Místopředsedkyně kabinetu Karolína Peake si před novináři explicitně postěžovala, že přicházejí pozdě a bylo by záhodno, aby se tak dělo "dny nebo týdny před jejich faktickým projednáním".

Hollande chce být Homer
Nad pěnou5 minut

Hollande chce být Homer

Světový tisk důkladně probral seznamovací schůzku Francoise Hollanda s Angelou Merkelovou a řešilo se, zda-li to, že Hollande nedal Merkelové na uvítanou dle francouzských zvyklostí polibek na tvář - Nicolas Sarkozy se toho vždycky držel - něco znamená. Mnozí novináři si popustili uzdu fantazie a v narážce na to, že do Hollandova letadla uhodil krátce po startu směr Berlín blesk, se ptali, na jaké časy se teď blýská mezi Paříží a Berlínem.

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