Kina uvedou Napoleona, vraždy kvůli ropě i boj s farmaceutickým gigantem

Když studio Warner Bros. oznámilo přesunutí očekávaného pokračování sci-fi Duna z letošního listopadu na příští jaro kvůli herecké stávce, nad podzimními premiérami se začala vznášet lehká nejistota. Kinaři dumali, na jaký další hollywoodský velkofilm si budou muset počkat spolu s diváky – a jak komerčně hubený bude podzim v porovnání s „tučným“ létem, kdy zajistil bezprecedentní úspěch tandemu filmů Barbie a Oppenheimer. Stále stávkující herci a herečky mají zakázáno propagovat filmy, v nichž hrají. Pro distributory to znamená zásadní ztrátu hvězdné slávy, která se snadno přeloží do ztráty finanční. Někteří tak šli cestou posunutí premiér na dobu, kdy doufají, že už se spor mezi hereckými odbory a zástupci velkých firem vyřeší. Nakonec se nicméně velká vlna škatulat mezi velkofilmy nekonala. Posouvaly se premiéry u několika „lehčích vah“, o rok jsou odložení Rivalové (Challengers), ze září na prosinec Disney posunul vítězný snímek z Benátek Chudáčci (Poor Things) nebo adaptaci Barva nachu (The Color Purple). Naproti tomu si po prvotních spekulacích o možném ústupu na jaro 2024 drží listopadovou pozici Napoleon. Životopisný snímek Ridleyho Scotta patří k tomu nejepičtějšímu, co podzim nabízí. Sezona je ale víc než pestrá – od animovaných debutů, přes vítěze velkých festivalů po nejnovější snímek Martina Scorseseho.