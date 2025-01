Seriály na leden: Uslzený Harlan Coben, návrat k majoru Zemanovi, korporátní sci-fi pokračuje

Missing You (Netflix, 1. ledna) Když se v titulcích objeví jméno Harlana Cobena, fanoušci mysteriózních detektivek a thrillerů zbystří. Populární americký spisovatel je i hlavním tahákem minisérie Missing You, kterou Netflix pokračuje v naplňování devítileté smlouvy uzavřené s Cobenem, jež streamovací platformě dává práva na adaptování více než dvou desítek jeho děl. Missing You proplétá osobní a rodinné drama s vyšetřováním znepokojivého a nevysvětlitelného mizení lidí. Vyšetřovatelka Kat Donovan narazí na on-line seznamce na svého bývalého snoubence, který ji před jedenácti lety beze slova opustil krátce po vraždě jejího otce – zkušeného londýnského policisty.