Popravy v Texasu, virální hit o balení kufru, co s botami po mámě. Naši kulturní favorité na víkend

Událost týdne

Meziválečný hollywoodský choreograf Busby Berkeley by měl při sledování letošních Oscarů radost. Píseň I’am Just Ken, vrchol večera, si totiž vypůjčila jeho rukopis, jímž ve třicátých letech inovoval muzikál. Kamera v jednu chvíli z ptačí perspektivy zabrala růžový obrazec složený z Barbie hlav obklopujících herce Ryana Goslinga neseného vleže na rukou jeho kamarády. Představitel Kena pak svým diamanty posetým růžovým oblekem vyvolával ducha další hollywoodské star – Marilyn Monroe. Celkovým vítězem Oscarů byl sice partner Barbie z letních kin Oppenheimer, ale byla to právě Barbie, kdo určoval tón a poselství večera – že filmy jsou hlavně zábava.