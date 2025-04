Žijí na odpadcích a z odpadků. Jaké to je být dítětem v Jižním Súdánu

Hlavní město Jižního Súdánu se jmenuje Džuba a je to město ostnatého drátu. Vine se kolem vysokých betonových zdí: jedna až tři řady a čím více vodorovných řad, tím prestižnější místo. Tím větší příslib luxusu za zdí a informace, že někdo nejenže má co ukrývat, ale může si i dovolit to ukrývat.