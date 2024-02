Zbavit se Orbána, porušit pravidla

Viktor Orbán je hrubý pytel a ostatní lídři zemí Evropské unie už několik let přemýšlejí, jestli mají k dispozici hrubou záplatu. A především zda vůbec ji chtějí použít. Toto hledání, které poslední dobou maďarský premiér mohutně umocňuje svým blokováním vojenské pomoci Ukrajině a vstupu Švédska do NATO, teď vstupuje do další fáze. Do světových médií unikl údajný pracovní dokument úředníků Evropské komise, který vyjmenovává možné způsoby, jak na Maďarsko nepokrytě a tvrdě ekonomicky tlačit, aby ve věci Ukrajiny a Švédska srovnalo krok s ostatními. Jako vždy v těchto případech panuje celá řada nejasností. Spolu s doposud neviděnou jednotou a otevřeností, s níž politici Unie Orbána kritizují a vytýkají mu vydírání, jsme blíž odpovědi na tu nejpodstatnější otázku. Co si počít s členským státem, který se chová naprosto jinak, než jak zakladatelé Unie předpokládali?

Slova silná, co dál?

Zmíněné uniklé memorandum popisuje způsoby, jakými by Evropská komise a ostatní členské státy mohly oslabovat maďarskou měnu, odrazovat investory a jaké všechny unijní peníze je možné Maďarsku upřít. Není zcela jasné, jestli je dokument pravý, a pokud ano, s jakými motivy ho kdosi ukázal evropskému zpravodajovi Financial Times, které jako první zprávu přinesly.

Ostatní členské země by prý mohly „sabotovat“ maďarské hospodářství a sám Orbán v rozhovoru pro francouzský týdeník Le Point řekl, že se na Maďarsko chystá ekonomický „armagedon“. Podobné okouzlení silnými slovy provázelo i zavádění protiruských sankcí po jeho vpádu na Ukrajinu. Rychle se ukázalo, že Evropská unie nemá schopnost ani ochotu „zastavit“ a „zničit“ ruské hospodářství a vrátit agresora „do doby kamenné“. Ruská válečná ekonomika běží dál a minimálně obyvatelé Moskvy a Petrohradu zásadní nepohodlí nepociťují.