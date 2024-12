Vybralo si ANO za možné spojence Starosty? Podle STAN jde o fámu, kterou nafukuje ODS

Od ledna začala kampaň a řízenější způsob komunikace (Vít Rakušan od ledna pendluje mezi českými hospodami a po českém venkově), preference začaly růst a dnes má hnutí v průzkumech dvojnásobek toho, co loni touto dobou. Spolupráce s marketéry zatím platí do sněmovních voleb. Předseda Starostů Vít Rakušan si ale v rozhovoru s Respektem spojenectví pochvaloval a rozhodně nevyloučil možnost tuto spolupráci prodloužit. „Budeme to vyhodnocovat. Smlouva je do sněmovních voleb, ale já bych byl určitě rád, kdyby pokračovala,“ řekl.