Vláda má plán, jak se připravit na příštího masového střelce

Z dokumentů, které jsou neveřejné, ale Respekt je má k dispozici, vyplývá, že státní instituce navrhují kroky, do nichž by se v následujících sedmi letech mělo investovat přes šedesát miliard korun. Mělo – pokud projdou návrhy debatou o rozpočtu. Například Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), který po útocích na pražské fakultě zařadil obranu měkkých cílů do svého kontrolního plánu, se domnívá, že navrhovaná opatření mají pouze okrajovou souvislost s jejich ochranou. „Působí to dojmem, že jde hlavně o snahu zvýšit rozpočty příslušných rezortů,“ uvedl v e-mailu pro Respekt prezident NKÚ Miloslav Kala.