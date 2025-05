USA vs. Čína: Obchodní válka se odkládá, Trump narazil do zdi ekonomické reality

Donald Trump zařadil zpátečku. Výsledek jednání jeho týmu s Čínou ohledně cel a obchodní války mezi oběma mocnostmi je všeobecně vnímán jako jeho kapitulace. „Málokdy se stává, aby byla ekonomická opatření odmítnuta tak zásadně a tak rychle, jako se to stalo s těmi, která Donald Trump vyhlásil v rámci svého Dne osvobození,“ píše deník The Wall Street Journal. „Je to vítězství pro ekonomickou realitu a pro americkou prosperitu,“ dodává v redakčním úvodníku. „Celní příměří s Čínou ukazuje hranice možností Trumpovy agrese,“ zní titulek deníku The New York Times.