The Atlantic: Když soud v Haagu vydal zatykač na Netanjahua, byla to pošetilost

Zatykač, který Mezinárodní trestní soud vydal na izraelského premiéra a nyní už bývalého ministra obrany, drží v mnoha ohledech historický primát. Poprvé soud stíhá hlavu některé ze západních liberálních demokracií a je to i poprvé, co byl někdo obviněn ze zločinného způsobení hladomoru. Soud také poprvé obvinil nějakou zemi z válečných zločinů během obranné války proti vnějšímu agresorovi. A je to i první stíhání nečlenského státu na žádost členské země, která není obecně uznávána jako stát.