Pokud Srbsko někdy přijme zákon o registru agentů zahraničního vlivu, prvním registrovaným jedincem by mohl být Aleksandar Vulin, místopředseda srbské vlády. O Vulinovi by se dalo říci, že je ze všech politiků na Balkáně nejtransparentněji pod ruským vlivem. Nejenže jej neskrývá, ale dokonce se svou rusofilií chlubí. Během předchozích let byl ministrem obrany, ministrem vnitra a poté ředitelem Bezpečnostní a informační agentury, kterou opustil v listopadu 2023 s odůvodněním, že nechce, aby kvůli němu „západní mocnosti“ uvalily na Srbsko sankce.