Seriál: Čeští spravedliví mezi národy, 2. díl

Když v dubnu 1945 rozhodli nacisté, že vypraví pochod smrti z Flossenbürgu do Dachau, hrstka nejodolnějších vězňů se ocitla v Rötzu u Řezna (asi 20 kilometrů od hranic s českými zeměmi). Součástí skupiny byli i Kapel a Jaroš, který mu při cestě pomáhal a podporoval ho. Tamní sloužící nacistickému režimu utekli a vězni byli osvobozeni, neboť město zabrala americká armáda. V Řezně se pak někdejší vězni prostřednictvím volání Československého rozhlasu o pomoc dozvěděli o Pražském povstání. Posíleni několika dny odpočinku a jídlem se vydali na kole do Plzně, kde se podařilo Františku Jarošovi sehnat autobus. Dorazili jím do Prahy, ale ta již byla osvobozená.