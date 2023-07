Šéf MI6 pro Respekt: Ruské tajné služby dostaly drtivý úder, ale neztratily schopnost páchat zlo

Válka na Ukrajině sice hodně zaměstnává ruské tajné služby, ale to neznamená, že by kvůli tomu přerušily své aktivity v Evropě včetně té střední. Během návštěvy Prahy to Respektu řekl ředitel britské rozvědky MI6 Richard Moore.

„Aktivity ruských tajných služeb byly v Evropské unii vážně narušeny, protože (po zahájení války na Ukrajině – pozn. red.) došlo k vypovězení zhruba poloviny ruských agentů působících pod diplomatickým krytím na ruských ambasádách napříč celým kontinentem. To skutečně představuje drtivý dopad, co se týká jejich operativních schopností,“ popisuje Moore. „Stále jich tu nicméně zůstává kolem čtyř set: zachovávají si schopnost páchat zlo, a proto si na ně musíme dávat pozor.“

Ke značnému zmenšení ruské ambasády došlo i v Praze, ale v případě Česka největší vlna vyhošťování nesouvisela s ruskou agresí na Ukrajině: byla to reakce vlády na odhalení útoku ruských tajných služeb na muniční sklad ve Vrběticích. Došlo k němu v roce 2014, kontrarozvědka BIS a Národní centrála proti organizovanému zločinu NCOZ případ rozkryly s odstupem v roce 2021, když zjistily, že za atentátem stojí ruská vojenská rozvědka GRU, přesněji její tajná jednotka s označením 29155 cvičená pro podobné operace v zahraničí.