Putin by chtěl, aby měly Rusky pět až osm dětí. Dokáže národu nadiktovat, jak se má reprodukovat?

Rusko ani ve válce nezapomnělo na milostný život. Ale provozuje ho jinak, než by si tamní vládci přáli. Boom v zemi zažívá antikoncepce. Například prodej hormonálních pilulek vzrostl oproti předchozímu roku o deset procent a internetové lékárny v roce 2024 hlásily rekordní prodeje antikoncepce všeho druhu. Mocné to rozčiluje. Vladimir Putin už totiž dlouho hlásá, že by Rusové měli mít více dětí.