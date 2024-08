Přirovnání lékařů k prostitutkám a tři dopisy. Brnu hrozí kolaps chirurgie 

Podle lékařského statistika Ladislava Duška to platí hlavně pro příjmy pacientů ze sanitek v době mimo běžnou pracovní dobu – v noci nebo třeba o víkendech. Jsou zkrátka nenahraditelné a – jak šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky Dušek podotýká – „není představitelné, že by chirurgická péče v nich z měsíce na měsíc zmizela“. Něco takového však teď reálně hrozí, protože proti řediteli obou špitálů Pavlu Pilerovi se vzbouřila část lékařů. Brněnští radní v čele s primátorkou Markétou Vaňkovou (ODS) musí situaci co nejdříve vyřešit.