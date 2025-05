Příběh mučednice Martiny B.

František Cinkl tento výklad vůbec nebere. V Martině Bednářové vidí ženu, která je bezdůvodně „perzekuovaná státem“. „Míříme k totalitě a potlačování svobody slova,“ nenechá si svou pravdu vymluvit. Problematické mu přijde i to, že Bednářová za svoje výroky přišla o práci. Nejdřív argumentuje, že ruskou propagandu před dětmi pronesla o přestávce. To ale není pravda. Zazněly během vyučovací hodiny, kdy měla učit češtinu. „I kdyby, tak tam bylo porušení školního řádu kvůli tomu, že ji ti žáci nahrávali,“ reaguje na realitu a přidává další pochybnost. Peníze prý bude posílat dál bez ohledu na to, že vyhozená učitelka se mezitím posunula a dnes kandiduje do Poslanecké sněmovny. Zkrátka dokud nepřijde nějaká „morální satisfakce“ – třeba odstoupení ředitelky nebo konec soudní tahanice, která bude v dohledné době pokračovat u Obvodního soudu pro Prahu 6.