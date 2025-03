Poslední v Evropě. Kojenecké ústavy se po letech přešlapování zavřely

Ústavní výchova dětem škodí, obzvlášť v prvních letech života. Už v šedesátých letech minulého století dětský psycholog Zdeněk Matějček popsal, že děti, které si v kolektivních zařízeních nemají možnost vytvořit vazbu k jednomu blízkému člověku, citově strádají. A zranění, která se mohou projevovat jako nedůvěřivost, snížená schopnost empatie nebo potíže s navazováním vztahů, přetrvávají do dospělosti. Matějček se pro svůj detailní výzkum vývoje dětské psychiky stal celosvětově uznávaným odborníkem. Přesto Česko následujících šedesát let děti mladší tří let do ústavů dál umisťovalo a nakonec zůstalo poslední takovou zemí v Evropě. Teď přišla změna: kojenecké ústavy ze zákona přestaly existovat. Na cestě ke zlepšení péče o ohrožené děti je to dlouho očekávaný, ale zdaleka ne poslední potřebný krok.