Politici napříč politickým spektrem se shodují, že Pavel Blažek má skončit. Opozice k tomu dodává, že by s ním měla zmizet celá vláda

Robert Šlachta prohlásil, že buď je Pavel Blažek „naivní a hloupej“, nebo je za celou kauzou ještě něco dalšího. I poslankyně Malá v kauze ministra spravedlnosti nepoznávala. „Tohle není Pavel Blažek, tohle není náhoda,“ řekla. „Je to velmi inteligentní člověk a nezdá se mi, že by na tohle mohl naskočit,“ odpověděla Malá na dotaz, co přesně tím myslí.