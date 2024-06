Orbán se zakymácel a jeho strana po dlouhých letech nemá Maďarsko plně v rukou

„Skončily dvoje volby, a oboje jsme vyhráli.“ Viktor Orbán měl pochopitelně pravdu. Jinak to v dnešním Maďarsku ani nemůže být. Evropské i komunální volby, které v zemi proběhly souběžně, jeho státostrana Fidesz vyhrála s velkou převahou. Co se týče voleb do Evropského parlamentu, dostal Fidesz skoro 45 procent hlasů, o 15 procentních bodů víc než druhý politický soupeř v pořadí.

Maďarský premiér ale také věděl, že sobě i svým posluchačům lže do kapsy. Do poslední chvíle nebylo jisté, jestli na pódium ve fideszovském volebním štábu, ze kterého ohlásil další vítězství v řadě, vůbec vystoupá. Protože jak říká přední maďarský analytik András Bíró-Nagy, pro Fidesz je 45 procent odevzdaných hlasů nutný standard. Jakýkoli výsledek, který se pohybuje kolem této cifry, nebo dokonce pod ní – což se stalo –, vidí strana jako porážku. A ještě víc je pro vládce Maďarska znepokojivý pohled na soupeře, který jej s necelými 30 procenty stíhal. Péter Magyar, kterého ještě v lednu skoro nikdo v Maďarsku neznal (a kdo ano, ten věděl, že jde o ambiciózního, leč upozaděného středního kádra Fideszu), dosáhl nejlepšího opozičního výsledku za dlouhé roky.