Okamura by vyhnal ukrajinské matky a děti z Česka. Podle Nachera za drahé potraviny může nízké sebevědomí spotřebitelů

V první části debaty měl Tomia Okamura prostor, aby představil svoje recepty, které by jeho strana chtěla prosadit v případě dobrého volebního výsledku a dosažení vládních postů v koalici s hnutím ANO. Právě to totiž nyní průzkumy volebních preferencí naznačují, SPD je poprvé za svou existenci v současné době nejblíže k zasednutí do vlády. Okamura tak divákům Primy mohl slíbit o polovinu nižší ceny elektřiny a bydlení. Jak to udělá? Souborem opatření, které dobře znějí, ale hůře se prosazují. Kupka jeho plány shrnul jako „obecné, nic konkrétního“.