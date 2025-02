Odjeli do Ameriky. Skončí na Guantánamu

Trump během předvolební kampaně slíbil zásadní proměnu přístupu Ameriky k přistěhovalcům. Tvrdil, že konkurenční demokraté v podstatě vzdali snahu kontrolovat jižní hranici a vlastně ji vědomě „otevřeli invazi“. Tentokrát slíbil nejen stavbu „krásné zdi“ jako během první kandidatury před osmi lety, ale také masové deportace osob, které ve Spojených státech pobývají bez patřičných dokumentů. Předminulý týden, okamžitě po nástupu do funkce, vyhlásil Trump stav nouze na hranici s Mexikem. Tom Homan, pověřený v Trumpově vládě právě otázkou migrace, přitom ohlásil masové zátahy proti přistěhovaleckým komunitám ještě o několik dní dříve, než staronový prezident usedl do Oválné pracovny. Akce se pak rozjela minulý týden, kdy federální agenti zahájili operace v několika amerických velkoměstech, především v Chicagu, New Yorku a Denveru.