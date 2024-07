Které vědecké záhady, na něž člověk nestačí, rozluští stroje?

Pomůže nám umělá inteligence, která se nedávno naučila přirozeně komunikovat lidskými jazyky, rozšířit hranice poznání? Nabídne třeba nový pohled na tajemství dědičné informace, „programovacího jazyka“ života? Jinými slovy – umožní nám lépe pochopit, jak z kódu DNA vzniká nesmírná složitost živých organismů? Mezi odborníky se o tom právě teď vede zajímavá debata. Bioinformatici upozorňují, že DNA není na rozdíl od umělé inteligence nebo angličtiny produktem lidského mozku. Je to záznam plný šumu, sekvencí prastarých virů, které kdysi napadly předky člověka, úseků, které zřejmě nemají žádný informační obsah; kód vytesaný stovkami milionů let chaotické evoluce. Je to obraz připomínající rozmazanou fotografii, v níž může být extrémně těžké hledat relevantní souvislosti a vztahy. A to je problém, s nímž si AI nejspíš neporadí – už proto, že nejsou k dispozici data, na nichž by ji bylo možné trénovat.