Když jsem to dokázala já, můžete i vy

Je to jeden z nejsilnějších emotivních obrazů následků ruské invaze na Ukrajině. Žena na nemocničním lůžku s amputovanou nohou objímá dvě děti: chlapec se dívá do objektivu, zatímco dívka s amputovanýma nohama má přivřené oči a choulí se k matce. Měsíc před jejím pořízením se ocitli v epicentru jedné z největších civilních válečných katastrof. Po dopadu ruské rakety na přeplněné nádraží ve východoukrajinském městě Kramatorsk v dubnu 2022 zemřelo 63 lidí. Trojice na snímku sice přežila, ale v době jeho vzniku vůbec netušila, co s nimi bude. Teď jsou o rok a půl dál a jejich život se změnil k nepoznání.

Můžu taky